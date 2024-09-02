Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Российские военные сделают всё для того, чтобы жизнь школьников из-под Курска, Белгорода и Брянска вновь вернулась в норму. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» у учеников школы №20 им. Героев Отечества в Кызыле.

РИА Новости/Кирилл Брага

Российский лидер подчеркнул, что власти РФ в данный момент также думают и о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, которые из-за действий украинских боевиков вынуждены учиться в дистанционном формате или не в своих школах.

«Безусловно, страна, наши Вооружённые силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что все школы в районе Харьковская гора в Белгороде из-за обстрелов украинских боевиков неделю будут работать только в дистанционном формате. Он уточнил, что детские сады в этом районе также не будут работать целую неделю.

Вечером 30 августа украинские боевики атаковали Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир»). В результате атаки погибли пять человек.

При воздушной атаке украинских боевиков на село Шагаровка в Белгородском районе 1 сентября погиб мирный житель. В частном доме пробило крышу, выбило окна и посекло фасад. А при обстреле Белгорода в этот же день ранения получила женщина с двумя маленькими детьми.

Украинская армия 2 сентября снова обстреляла Белгород и Белгородский район. Атаку отражала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, в результате обстрела города было разрушено здание детского сада.