Белгород, 2 сентября, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Киевский режим ранним утром 2 сентября снова обстрелял Белгород и Белгородский район. Атаку отражала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

https://t.me/vvgladkov Последствия обстрелов ВСУ в Белгородской области

«В городе Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля. В посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля», — уточнил глава области в Telegram-канале.

К ликвидации очагов возгорания приступили сотрудники МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября при воздушной атаке украинских боевиков на село Шагаровка в Белгородском районе погиб мирный житель. В частном доме в Шагаровке в результате атаки ВСУ пробило крышу, выбило окна и посекло фасад. Также был повреждён легковой автомобиль. В селе Репное повреждения получили два частных дома и два автомобиля, отметил Гладков.

Вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек.