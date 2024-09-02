Белгород, 2 сентября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Все школы, расположенные в районе Харьковская гора в Белгороде, закроют из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое решение приняли власти региона, сообщил 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3,8,10,13,15,22,28,31,34, 36, Шуховский лицей, 39,40,41,42,43,46,47,49,50 ― будут работать только в дистанционном формате», ― написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что детские сады на Харьковской горе также не будут работать в течение недели. Гладков предложил родителям, которым не с кем оставить детей, обращаться в управление образования Белгорода.

«К сожалению, обстановка заставляет нас принимать такие сложные решения», — добавил он.

Губернатор напомнил, что в результате очередного обстрела со стороны украинской армии фактически полностью разрушен детский сад в Белгороде. Ранее серьёзные повреждения получили ещё один детсад и школа.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек.

1 сентября при воздушной атаке украинских боевиков на село Шагаровка в Белгородском районе погиб мирный житель. В частном доме пробило крышу, выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получил легковой автомобиль. В селе Репное повреждения получили два частных дома и два автомобиля, уточнил Гладков. При обстреле Белгорода ВСУ 1 сентября ранения получила женщина с двумя маленькими детьми.

Ранним утром 2 сентября киевский режим снова обстрелял Белгород и Белгородский район. Атаку отражала система противовоздушной обороны. При этом есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля. В посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля.