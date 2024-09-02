Белгород, 2 сентября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгорода со стороны украинских формирований разрушено здание детского сада. Об этом 2 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона уточнил, что это третье образовательное учреждение в городе, которое получило повреждения при обстрелах со стороны украинской армии.

Гладков добавил, что на фоне этого власти области приняли решение перевести все школы в районе Харьковская гора в городе Белгороде на дистанционный формат занятий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 сентября губернатор Белгородской области рассказал, что мирный житель погиб в результате воздушной атаки украинских военных на село Шагаровка в Белгородском районе. Он уточнил, что также при атаке ВСУ была пробита крыша, выбиты окна и посечён фасад.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате обстрела Белгорода получила ранения женщина с двумя маленькими детьми. По словам очевидцев, взрыв произошёл около магазина продуктов и магазина автозапчастей.