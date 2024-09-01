Белгород, 1 сентября, 2024, 23:12 — ИА Регнум. При воздушной атаке украинских боевиков на село Шагаровка в Белгородском районе погиб мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram / Настоящий Гладков

«Случилось самое страшное…» — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Гладков также уточнил, что в частном доме в Шагаровке в результате атаки ВСУ пробита крыша, выбиты окна и посечён фасад. Также был повреждён легковой автомобиль.

В селе Репное повреждения получили два частных дома и два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, при обстреле Белгорода со стороны ВСУ были ранены женщина и её двое маленьких детей. Оба ребёнка получили ранения в ноги.

Вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили.