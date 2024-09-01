Белгород, 1 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. При обстреле Белгорода Вооружёнными силами Украины (ВСУ) была ранена женщина с двумя маленькими детьми. Очевидцы инцидента Игорь Чеботарев и Александр Бобров рассказали о произошедшем журналистам.

Telegram/Настоящий Гладков

По их словам, взрыв произошёл около магазина продуктов и магазина автозапчастей.

«Я выбежал, увидел — мать лежала, под ней ребенок, мальчик. Я увидел, что у него левая ножка разорвана. А когда подняли маму, увидели, что и правая ножка разорвана тоже… Мальчик спросил у меня: «Дяденька, я буду жить или нет?» — передаёт слова Боброва «РИА Новости».

Мужчина отметил, что ребёнку примерно 10–11 лет.

Чеботарев, который тоже принялся помогать пострадавшим, добавил, что рана у мальчика располагалась выше колена. Мужчина начал её перевязывать.

Очевидцы добавили, что во время обстрела пострадал и второй ребёнок женщины — лет полутора. У него была раздроблена ступня. По словам мужчин, у матери одно из ранений пришлось на правое бедро. Возможно, что осколок пробил артерию, поскольку было очень много крови. Женщину привели в сознание при помощи нашатыря. Затем её положили на носилки и понесли в скорую помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки ВСУ ранены 11 мирных жителей. Двое из них — дети. Оба ребенка сейчас уже находятся в операционных.

1 сентября губернатор Белгородской области рассказал, что в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадали восемь мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили. Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации.