Киев, 30 августа, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал службу безопасности Украины (СБУ) и государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело в отношении народного депутата Марьяны Безуглой после её слов о сбитии F-16 украинской ракетой ПВО «Patriot».

Кадр из видео Марьяна Безуглая

«Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!» — написал Игнат в соцсетях.

Днём ранее Безуглая заявила, что истребитель ВСУ F-16 сбили украинской же ракетой Patriot. По её данным, F-16 под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. В докладах же отметили, что пилот якобы не справился с управлением, отметила Безуглая. По утверждению Безуглой, ЗРК поразил истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ. По словам нардепа, культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах Украины, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и коллапсирует, «как это происходит на покровском направлении».

Как передавало ИА Регнум, The Wall Street Journal ранее писало, что один из переданных Украине истребителей потерпел крушение 26 августа. Первоначальные данные указывали, что самолёт не был сбит, а его крушение произошло из-за ошибки пилота. Позднее генштаб украинской армии подтвердил, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16.

Президент России Владимир Путин в марте подчёркивал, что поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.

Россия послала сигнал НАТО, что уничтожит на Украине поставленные американские истребители F-16, заявлял ранее британский эксперт Александр Меркурис.

Российская система противовоздушной обороны способна примерно за 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву, подчёркивал ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.