Киев, 29 августа, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Во время боевых действий вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли первый истребитель F-16, сообщила 29 августа пресс-служба генерального штаба ВСУ.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений ракетного удара со стороны российских военнослужащих. В ходе операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

«Для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ (министерства обороны Украины), работающая в районе падения самолёта», — указано в публикации.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение 26 августа. По словам собеседника издания, первоначальные данные указывают, что самолёт не был сбит. Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота.

Как передавало ИА Регнум, ранее осведомлённый источник сообщал, что ВС России, возможно, уничтожили первый американский истребитель F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Во время нанесения ударов воздушные суда находились на территории аэродрома. Затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа. Один из F-16 мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому.

4 августа издание The Economist сообщило, что киевскому режиму передали первые десять истребителей F-16. По его данным, ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов. К концу 2025 года у Киева должно быть 79 таких воздушных судов.

Американский политолог Марк Слебода проинформировал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели. Он добавил, что этим самолётам на Украине придётся противостоять российской системе ПВО, являющейся лучшей в мире. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.