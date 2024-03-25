Лондон, 25 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Россия послала сигнал Североатлантическому альянсу, что уничтожит на Украине поставленные американские истребители F-16, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в ролике на своём YouTube-канале.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

Так, комментируя российский удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, эксперт отметил, что нанесённый аэродрому ущерб, возможно, замедлит поставку F-16.

«Это также послужит сигналом для стран НАТО: если самолеты действительно будут базироваться на этом аэродроме, то Россия сможет по ним ударить», — заявил Меркурис.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из Хмельницкой области сообщил, что российские военные нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором украинская армия собиралась принять американские истребители F-16.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская система противовоздушной обороны способна примерно за 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву.

Член Совета Федерации Алексей Пушков 24 февраля предупредил об угрозе прямого конфликта России с НАТО в случае, если Киев получит американские истребители F-16 и начнёт использовать их для нанесения ударов по российской территории.