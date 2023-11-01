Москва, 1 ноября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) примерно за 20 дней способна сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16, заявил 1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу.

Виталий Аньков/РИА Новости

«За месяц ПВО сбила 37 украинских самолетов <…> при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

По словам главы Минобороны, за прошедший месяц системы ПВО уничтожили более 1400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметил Шойгу, 37 самолетов — это в два раза больше того количества истребителей F-16, которое гарантированно обещали Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Сергей Шойгу 16 октября заявил, что в преддверии возможных поставок Украине F-16 Россия приняла меры по укреплению западных рубежей. Он отметил, что поступление истребителей на Украину ожидается в 2024 году.

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября сообщил, что применение на Украине истребителей F-16 может начаться не ранее весны 2024 года. При этом отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. Он отметил, что они уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 или С-400.