Москва, 30 августа, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Сын бывшего замминистра Минобороны Павла Попова, который подозревается в крупном мошенничестве, 43-летний Роман Попов также оказался замешан в скандальной истории. Он два года торговал на «Авито» военным снаряжением.

Mil.ru Амуниция российских военных

С 2018 года по 2020-й Роман Попов продавал в интернете военную форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core. Установлено, что он успел продать не менее 24 вещей.

Из открытых источников известно, что Роман Попов как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован. Какое-то время он был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но потом отошёл от дел.

По информации Lenta.ru, за сыном генерала числится в собственности квартира в Химках площадью более 100 кв. метров (стоимость 35 млн рублей).

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Он не признал вину, заявил адвокат подозреваемого Игорь Дюкин.

235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца — до 29 октября. Бывший замглавы Минобороны отказался отвечать на вопросы журналистов о виновности. Попов будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка».

По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

5 августа силовики задержали Шестерова и Ахмедова. По версии следователей, они причастны к хищению средств, которые выделили на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов был отправлен под арест на время следствия.

Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.

В правоохранительных органах также сообщили, что по делу Попова следователи проводят обыски сразу по двум местам.

Комплекс уникальных объектов парк «Патриот» расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского городского округа Московской области.

Парк занимает площадь более 5 тыс. га. На его территории находятся музеи: авиации, бронетанковой техники артиллерии и спортивные сооружения.

С 2015 года на территории парка проходит Международный военно-технический форум «Армия».