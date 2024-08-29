Москва, 29 августа, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Следователи проводят обыски сразу по двум местам в ходе дела бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Вадим Гришанкин/ТАСС Павел Попов

«Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам», — передаёт слова представителя правоохранительных органов «РИА Новости».

29 августа официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что бывшего замминистра Минобороны задержали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения. Согласно данным СК, Попов за счёт бюджета парка организовал строительство и ремонт на своём загородном участке в Красногорском районе Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Шестерова и Ахмедова по делу о мошенничестве. По версии следователей, они причастны к хищению средств, которые выделили на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов был отправлен под арест на время следствия.

В правоохранительных органах сообщили, что Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.