Берлин, 29 августа, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» Владимир Журавлёв бежал из Польши на Украину на автомобиле посольства Киева в Варшаве, сообщил 29 августа Spiegel.

Социальные сети Владимир Журавлёв

Издание ссылается на осведомлённый источник в службах безопасности, а также на данные собственного расследования, проведённого совместно с телеканалом ZDF и датской радиостанцией DR.

«Автомобиль, по данным источников в органах безопасности, был с дипломатическими номерами и использовался украинским посольством в Варшаве», — сказано в сообщении.

По этим данным, Журавлёв выехал из Германии в Польшу за несколько дней до того, как был выписан ордер на его арест, а затем направился на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи подрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план, но после реакции ЦРУ отменил операцию, а занимавший должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал этот приказ.

В тот же день несколько немецких изданий сообщили о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом, что вызвало спор между странами, а польский премьер-министр Дональд Туск обрушился с критикой на Берлин.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал эту версию попыткой сместить фокус с настоящих виновников теракта. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи США.

Журналисты ИА Регнум ранее выяснили, что главный подозреваемый дайвер Владимир Журавлёв пытался получить гражданство РФ в начале 2000-х годов, его коллега обучался дайвингу в Крыму, а третья подозреваемая заявляла, что никогда не покинет Украину, но переехала жить в Европу. Также оказалось, что мать Журавлёва занимала высокий пост в Государственной фискальной службе Украины.

Диверсия была осуществлена 26 сентября 2022 года. В исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Позднее американский журналист Сеймур Херш опубликовал итоги собственного независимого расследования. Он отметил, что персональную ответственность за теракт несёт президент США Джозеф Байден, который лично приказал уничтожить трубопроводы.