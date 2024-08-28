Хмельницкий, Украина, 28 августа, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России, возможно, уничтожили первый американский истребитель F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщила 28 августа «Лента.Ru».

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

Истребители находились на аэродроме во время нанесения ударов, затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа, сообщил осведомлённый источник. Один из F-16 мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому, сказано в материале.

27 августа координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что окрестности Староконстантинова, где находятся военный аэродром и склад с боеприпасами, подверглись ударам. По этим данным, прилётов было не менее шести, некоторые удары сопровождались сильным выбросом пламени, а за другими следовала продолжительная и мощная детонация.

В тот же день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, включая ракеты «Кинжал», по аэродромам на территории Украины. Все намеченные цели были поражены.

26 августа Минобороны сообщило, что российские Вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Лебедев отметил, что среди военных объектов, по которым был нанесён удар, был ангар с техникой в Ивано-Франковске, где украинские военные спрятали два истребителя F-16.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа издание The Economist сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. По этим данным, ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года их должно быть у Киева 79. Лебедев 5 августа рассказал, что российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, который ВСУ планировали использовать как «аэродром подскока» для истребителей F-16.

Экс-заместитель начальника Генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий отмечал, что истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта в пользу Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.