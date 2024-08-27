Хмельницкий, Украина, 27 августа, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Окрестности украинского Староконстантинова, где находятся военный аэродром и склад с боеприпасами, подверглись ударам. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 27 августа в Telegram-канале.

TASS /Nina Liashonok/Ukrinform via ZUMA Wire

«Староконстантинов, Хмельницкая область, серия прилётов», — написал Лебедев.

По информации подполья, было не менее шести прилётов. Одни удары сопровождались сильным выбросом пламени, за другими следовала продолжительная и мощная детонация. В результате, предположительно, уничтожена система ПВО.

Есть данные о поражении места размещения пилотов, которых обучали зарубежные инструкторы. Попали ли они под удар, пока неизвестно.

Один из ударов пришёлся по заведению, которое посещали офицеры, в том числе иностранцы. Сведений о пострадавших нет, но эвакуация вертолётами указывает на то, что это были не рядовые бойцы, добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лебедев информировал о взрыве в Николаевской области Украины. Прилёт был в районе населённых пунктов Снигирёвка, Баштанка, Березнеговатое и Новый Буг, данные о поражённой цели уточняются.

Накануне подполье сообщило об ударе российских войск по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. По данным пророссийского сопротивления, удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.