Москва, 5 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области, который ВСУ предполагали использовать как аэродром подскока для полученных от Запада американских истребителей F-16. Об этом 5 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Со стороны Мартыновки громыхнуло хорошо… После двух прилётов по Мартыновке идёт периодически вторичная детонация. Попали точно в цель. Сейчас слабые взрывы, чего-то калибром поменьше», — приводит его слова «Газета.Ru».

По данным подполья, Мартыновку готовили как аэродром подскока для F-16 и разместили там ракеты для истребителей и лётный состав, включая иностранцев.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. В оборонном ведомстве ранее не раз подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа издание The Economist сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. Отмечалось, что ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года их должно быть у Киева 79.

Лебедев позднее рассказал, что F-16 заметили в небе над Одессой. После этого западный истребитель улетел в сторону Молдавии.

Американский политолог Марк Слебода рассказал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели. Он подчеркнул, что этим самолётам на Украине придётся противостоять российской системе ПВО, являющейся лучшей в мире.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов 4 августа отметил, что переданные киевскому режиму F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу ВСУ. Он подчеркнул, что это количество самолётов (от 10 до 20) не даст ВСУ превосходства в воздухе.