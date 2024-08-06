Варшава, 6 августа, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Переданные украинской армии американские истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта на Украине в пользу Киева. Такое мнение 5 августа высказал экс-заместитель начальника генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий в интервью интернет-порталу DoRzeczy.

EPA/ТАСС

По словам польского военного, в вооружённых конфликтах побеждают не танки или самолёты. Так, в случае с американскими истребителями мог сработать фактор внезапности, однако этого не произошло.

«Я не предвижу перелома в этом вопросе (в ходе военных действий после появления F-16. — Ред.). Может быть, будут эффектные случаи, но они будут иметь единичный характер», — сказал он.

Коморницкий отметил, что российские военные уже выявили украинские аэродромы, на которых собираются базироваться F-16, а самолёты эффективнее всего уничтожают именно на аэродромах, а не в воздухе.

Польский военный уточнил, что ввиду этого российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы, а система противовоздушной обороны Украины является, по его мнению, недостаточной.

«Ключевым является вопрос, располагает ли украинская армия [необходимым] потенциалом поддержки и обеспечения этого самолёта», — заметил генерал.

Опыт Второй мировой войны показал, что на каждый боевой самолёт должно приходиться по три обученных лётчика, один из которых будет проводить воздушные операции, второй — дежурить, а третий — отдыхать, добавил Коморницкий.

Как передавало ИА Регнум, издание The Economist 4 августа сообщило, что Киев получил первые десять американских истребителей F-16. По его данным, до конца года Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года их должно быть у Киева 79.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 5 августа сообщил, что Киев вначале попытается посадить на поставленные Западом американские истребители F-16 переобученных украинских пилотов. Однако в случае низкого уровня подготовки их заменят на иностранных лётчиков.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области, подготовленному ВСУ для американских истребителей F-16. Он уточнил, что перед ударом туда завезли ракеты для истребителей, а также лётчиков, включая иностранных.