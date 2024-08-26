Москва, 26 августа, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщило 26 августа Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ

Все назначенные цели были поражены, сказано в сообщении ведомства.

«Сегодня утром Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены», — заявило министерство.

Также 26 августа ведомство сообщило о нанесении в минувшие сутки поражения четырём бригадам ВСУ на волчанском и липцовском направлениях. Оперативно-тактическая авиация ВС РФ в указанный период поразила два цеха производства беспилотников ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 143 районах. Кроме того, в минувшие сутки средства ПВО сбили бомбу Hammer и 58 беспилотников противника.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.

Ряд городов остались без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в энергосистеме страны после взрывов сложилась сложная ситуация, последствия уточняются.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что среди военных объектов, по которым был нанесён удар, есть ангар с техникой в Ивано-Франковске, где украинские военные спрятали два истребителя F-16. Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ в Волынской области, Полтаве, в направлении полигона в Тернопольской области, сообщили в подполье.