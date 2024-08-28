Москва, 28 августа, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада уже «по уши» залезли в конфликт на Украине, заявил 28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область.

Александр Казаков/РИА Новости

«Многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт», — отметил представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, такие действия ВСУ, как нападение на Курскую область, являются актами, которые до предела эскалируют напряжённость. Он добавил, что к алармистским заявлениям Трампа можно отнестись с пониманием.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Трамп заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне. По мнению бывшего главы Белого дома, глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо.

27 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом. По словам замглавы МИД, последствия действий России в ответ на причастность США к нападению украинских вооружённых формирований на территорию Курской области могут быть гораздо более тяжёлыми, чем были до сих пор.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 22 августа заявил, что Соединённые Штаты при желании могли бы остановить атаку ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев». Он подчеркнул, что США знали о планах киевского режима, и указал на то, что Киев не пошёл бы на подобные действия без одобрения со стороны Вашингтона.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Западные союзники Украины, в том числе Великобритания и США, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.