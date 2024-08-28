Вашингтон, 28 августа, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область может привести к третьей мировой войне, предупредил бывший президент США Дональд Трамп.

Annabelle Gordon/Global Look Press Дональд Трамп

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — приводит слова Трампа американское издание Independent.

По мнению бывшего главы Белого дома, глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс заявил, что Трамп и вице-президент Камала Харрис не способны урегулировать конфликт на Украине.По его словам, он убеждён в завершении украинского кризиса победой России. Также Рэйнольдс отметил, что конфликт на Украине более выгоден Соединённым Штатам, воспользовавшимся ситуацией с целью ослабить РФ.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия, при соблюдении которых Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта. В частности, Киев должен отказаться от территориальных претензий и признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Одним из обязательных условий глава государства назвал официальный отказ Киева от вступления в НАТО.

По мнению бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский платит большую цену за атаку украинских военных на Курскую область.