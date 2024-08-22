Вашингтон, 22 августа, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки при желании могли бы с лёгкостью надавить на Киев и принудить его остановить вторжение ВСУ в Курскую область, заявил 22 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области… Достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — указал дипломат в эфире Первого канала.

Антонов также заявил о своей убеждённости в том, что Соединённые Штаты знали о планах вторжения украинских войск в Курскую область, и подчеркнул, что киевский режим не пошёл бы на подобные действия без одобрения со стороны Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, ранее позицию о причастности США к вторжению ВСУ в Курскую область также озвучил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился на это без соответствующего поручения Вашингтона. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Киев своими действиями выполняет волю Запада, ведущего войну с Россией руками украинцев.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 22 августа, ВСУ с момента начала боевых действий в Курской области потеряли более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК и десять пусковых установок РСЗО.