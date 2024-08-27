Москва, 27 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом, заявил 27 августа журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

TASS / Xinhua/АВАСА Курская область

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом — наблюдаются», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства России.

По словам замглавы МИД, последствия действий России в ответ на причастность США к нападению украинских вооружённых формирований на территорию Курской области могут быть гораздо более тяжёлыми, чем были до сих пор.

«Они знают, где и в каких сферах мы реагируем в практическом плане», — добавил Рябков.

Вместе с этим Рябков отметил, что США в контексте атаки на Курскую область идут по эскалационному сценарию.

«Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено», — подчеркнул замглавы МИД.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала 22 августа заявил, что Соединённые Штаты при желании могли бы остановить атаку ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев». Он подчеркнул, что США знали о планах киевского режима, и указал на то, что Киев не пошёл бы на подобные действия без одобрения со стороны Вашингтона.

Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Западные союзники Украины, в том числе Великобритания и США, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.