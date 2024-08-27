Москва, 27 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, сообщил 27 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Путин сегодня работает в Кремле. Ранее, буквально час назад, Путин провёл международный телефонный разговор, он общался с коллегой из Индии господином Моди», — проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что подробности разговора будут даны позднее.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Путиным. Индийский премьер заявил, что страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе неформальной встречи с российским лидером было достигнуто полное взаимопонимание о том, что мир необходимо установить как можно скорее.

Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

23 августа Моди впервые прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Основной темой для обсуждения на двусторонних переговорах был конфликт на Украине.