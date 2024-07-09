Москва, 9 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Индия готова к любому содействию мирному решению конфликта на Украине. Об этом 9 июля заявил премьер-министр страны Нарендра Моди перед началом официальных переговоров российской и индийской делегаций в Кремле.

РИА Новости/Александр Кряжев

Он отметил, что в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто полное взаимопонимание о том, что мир необходимо установить как можно скорее.

«Мы готовы к любому содействию в этом вопросе», — подчеркнул Моди.

Он рассказал, что 8 июля обсудил с Путиным украинский кризис, обменявшись мнениями в открытом ключе. Индийский премьер отметил, что в беседе с российским лидером «слышал оптимизм», от которого возникли надежды на будущее.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО вряд ли услышит мирные инициативы Моди по Украине, об этом свидетельствует вся риторика альянса.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.