Москва, 9 июля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе индийского правительства Нарендре Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине. Встреча проходит 9 июня в Кремле.

РИА Новости/Алексей Майшев Президент России Владимир Путин

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900760" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин поблагодарил Моди за поиски путей решения украинского кризиса

Российский лидер отметил, что накануне, 8 июля, он и Моди смогли обсудить практически все важные вопросы в ходе неформальной встречи.

«Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путём», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Моди 8 июля прибыл в Россию с официальным визитом. Вечером Путин провёл неформальную встречу с Моди в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. Президент России поздравил главу индийского правительства с переизбранием.

Сегодня, 9 июля, Путин и Моди посетили выставочный павильон «Атом» на ВДНХ. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сегодня также планируются официальные переговоры лидеров двух стран в узком и расширенном составах.

В преддверии поездки в Москву Моди заявлял, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в ряде сфер — в энергетике, безопасности, торговле, здравоохранении, инвестициях, туризме.

Сегодня в ходе официальных переговоров Моди назвал Путина дорогим другом и поблагодарил его за гостеприимство.

В июне прошлого года Моди заявил, что Нью-Дели стоит на стороне мира и международного права в контексте конфликта на Украине. Индия сделает всё для скорейшего прекращения вооружённого конфликта на Украине.

Комментируя это заявление, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов сообщил ИА Регнум, что Киеву не выгоден нейтралитет Индии, тем более что основная часть индийского населения очень дружественно относится к России. Кроме того, Индия не забыла, как Киев продавал Пакистану танки.