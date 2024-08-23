Нью-Дели, 24 августа, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Конфликт на Украине стал основной темой для обсуждения на двусторонних переговорах между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 23 августа заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, сопровождающий Моди в его поездке по Восточной Европе, на пресс-брифинге по итогам визита премьера Индии на Украину.

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Глава МИД Индии напомнил присутствовавшим на брифинге, что позиция Индии по конфликту основывается на необходимости диалога противоборствующих сторон для его разрешения и на убеждённости в невозможности решать вопросы мира на поле боя.

«Премьер-министр изложил нашу позицию, состоящую в том, что диалог и дипломатия — это ключ к разрешению конфликта, и что мирные решения не приходят на поле боя. Он также рассказал о широко распространенном на Глобальном Юге беспокойстве о последствиях этого конфликта для стран этой части мира», — пояснил Джайшанкар.

Кроме того, глава МИД Индии отметил, что Моди в ходе переговоров упомянул о своём визите в Москву и разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Также Моди, по словам Джайшанкара, попросил украинского главу оценить обстановку в зоне боевых действий и дипломатические аспекты ситуации вокруг конфликта. Стороны обсудили и вопросы, касающиеся ситуации с продовольствием и энергетикой.

«Украинская сторона явно желала продолжения вовлеченности Индии в процесс глобального саммита по вопросам мира на Украине», — добавил министр.

Ранее ИА Регнум сообщало, что прибывший на Украину с официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал найти путь к урегулированию украинского конфликта и перейти к диалогу. Премьер Индии заверил Зеленского в том, что страна готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира.

Моди 23 августа прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Мариинском дворце в Киеве. Глава киевского режима назвал историческим визит индийского премьера. Это первый визит с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.