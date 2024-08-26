Курск, 26 августа, 2024, 23:01 — ИА Регнум. 26 августа в 21:45 мск была пресечена попытка украинских войск совершить удар по территории России с применением ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Подробности сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты «Точка-У» в небе над Курской областью.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов также подтвердил информацию об уничтожении украинских ракет. Он напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе повторного обстрела украинскими боевиками Шебекино в Белгородской области 26 августа были ранены два мирных жителя. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Удары ВС России по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины могут привести к серьёзным проблемам в сфере железнодорожных перевозок. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, Запад не сможет ликвидировать разрыв в потребностях в электроэнергии, даже увеличивая финансирование, поставки оборудования и предпринимая другие меры. Он не сможет компенсировать затраты, которые несёт Украина в результате этих ударов, уточнил он.

Утром 26 августа украинские СМИ сообщили о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины.