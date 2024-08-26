Москва, 26 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 26 августа нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики на Украине.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Так, украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.

Ряд городов остались без света и водоснабжения, экстренные отключения введены на всей территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в энергосистеме страны после взрывов сложилась сложная ситуация, последствия уточняются.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что среди военных объектов, по которым был нанесён удар, есть ангар с техникой в Ивано-Франковске, где украинские военные спрятали два истребителя F-16.

Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ в Волынской области, Полтаве, в направлении полигона в Тернопольской области, сообщили в подполье.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в Киеве в районе аэропорта Жуляны произошло два мощных взрыва. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.