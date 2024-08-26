Москва, 26 августа, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Удары ВС России по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины могут привести к серьёзным проблемам в сфере железнодорожных перевозок. Такое мнение 26 августа корреспонденту ИА Регнум высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Валентин Спринчак/ТАСС

Минобороны РФ 26 августа проинформировало, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все цели были поражены.

«Ранее российская армия в основном атаковала распределительные системы и некоторые энергогенерирующие мощности Украины. Однако 26 августа удары были нанесены по центральным энергогенерирующим мощностям, которые обеспечивают всю Украину энергией: по тепловым электростанциям, теплоэлектроцентралям и Киевской гидроэлектростанции. Это может привести к коллапсу в сфере железнодорожных перевозок на Украине. Благодаря Советскому Союзу Украина была одной из его республик, у которой вся железнодорожная тяга была электрическая. Поэтому отключение электричества на железной дороге может привести к остановке перевозок», — пояснил эксперт.

Он добавил, что кроме этого, ударами по энергетическим объектам Россия полностью обесценила усилия Запада по повышению обороноспособности Украины, нивелировала военные возможности этой страны.

По словам эксперта, Запад не сможет ликвидировать разрыв в потребностях в электроэнергии, даже увеличивая финансирование, поставки оборудования и предпринимая другие меры. Он не сможет компенсировать затраты, которые несёт Украина в результате этих ударов, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщили о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.

Украинские СМИ сообщили, что серьёзные повреждения получила Киевская ГЭС. Отмечается, что были повреждены проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в энергосистеме страны после взрывов сложилась сложная ситуация, последствия уточняются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ВС РФ в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.