Шебекино, Белгородская область, 26 августа, 2024, 22:33 — ИА Регнум. В ходе повторного обстрела украинскими боевиками Шебекино в Белгородской области 26 августа были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Шебекино

Минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног получили мужчина и женщина, их доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Вся необходимая помощь оказывается.

По предварительной информации, в трёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посечены два легковых автомобиля.

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

Как сообщало ИА Регнум, Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей в Ракитянском районе в результате атак украинских войск. На совещании регионального правительства 26 августа он выразил сомнения в том, что руководители муниципальных образований соответствуют занимаемым должностям. Губернатор заявил, что люди погибли из-за бездействия властей.

В ночь на 25 августа ВСУ нанесли удар по посёлку Ракитное, в результате пять мирных жителей погибли и ещё 14 пострадали. Среди пострадавших — трое детей, двое из них госпитализированы с осколочными ранениями. Следственный комитет России после атаки на Ракитное возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Массированный ракетный удар России по объектам энергетической инфраструктуры Украины 26 августа был одним из самых мощных. Такое мнение высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.