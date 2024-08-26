Дублин, 26 августа, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Нанесённый ВС РФ утром 26 августа удар по энергетическим объектам на Украине — первая часть ответа России на атаку ВСУ на Курскую область, написал на своей странице в Х (Twitter) ирландский журналист Чей Боуз.

Telegram/Минобороны России

Удар стал, возможно, самым сильным за всё время проведения спецоперации, предположил журналист.

«Первый этап российского ответа на операцию в Курской области начался. По Украине нанесли, возможно, самый большой ракетный удар с начала этой стадии конфликта», — написал Боуз.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины.

Минобороны РФ проинформировало, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Объектами удара ВС РФ утром 26 августа стали электроподстанции в девяти регионах Украины, проинформировало ведомство позднее. В результате удара отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, отмечалось в заявлении. Также Минобороны сообщило, что в ходе удара поражались газокомпрессорные станции, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины, и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами.

Целью удара было снижение боевого потенциала ВСУ, материального и человеческого резерва, а также морально-психологическое воздействие на противника, отмечал в беседе с ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Кроме того, важно вывести из строя критическую инфраструктуру противника, включая производства, пункты логистики, объекты топливно-энергетического комплекса, подчеркнул собеседник агентства.

Украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника к 26 августа превысили 6200 человек.

23 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что президент Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку боевиков ВСУ. Дипломат выразил уверенность в том, что киевский режим понесёт суровое наказание за атаки на приграничные территории Курской области. Антонов также заявил, что все вторгшиеся на территорию Курской области украинские формирования несомненно будут уничтожены.