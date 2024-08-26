Москва, 26 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Массированный ракетный удар России по объектам энергетической инфраструктуры Украины 26 августа был одним из самых мощных. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Иван Шилов ИА Регнум

Минобороны РФ 26 августа сообщило, что российские Вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. В сообщении говорится, что все назначенные цели были поражены.

«Это одна из самых мощных атак, которые проходили единовременно. Безусловно, частично эта атака связана с вторжением ВСУ в Курскую область, поскольку некоторые удары пришлись по вводимым резервам ВСУ на территорию приграничных областей России, включая места дислокации наёмников из стран Запада. Важно понимать, что выбор целей определяется не эмоциями, а фактической боевой ценностью этих наёмников. Среди них были инструкторы и операторы расчётов, то есть те люди, которые физически наносят удары по российским объектам», — подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что цель этой атаки, как и всех предыдущих подобных атак, — снижение боевого потенциала ВСУ, материального и человеческого резерва, а также морально-психологическое воздействие на противника. Кроме того, важно вывести из строя критическую инфраструктуру, включая производства, пункты логистики, объекты топливно-энергетического комплекса. Последствия определяются не каждым ударом, а их повторениями, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской и Волынской областях.

Некоторые города остались без света и водоснабжения, экстренные отключения введены на всей территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в энергосистеме страны после взрывов сложилась сложная ситуация, последствия уточняются.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что среди военных объектов, по которым был нанесён удар, есть ангар с техникой в Ивано-Франковске, где украинские военные спрятали два истребителя F-16. Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ в Волынской области, Полтаве, в направлении полигона в Тернопольской области, сообщили в подполье.

Лебедев также сообщил, что в Ивано-Франковске в результате удара были поражены ёмкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Он также добавил, что в украинском городе фиксируется множество автомобилей скорой помощи, практически во всех районах пропал свет, часть Ивано-Франковска перекрыта военными.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что энергетические объекты Украины в результате нанесённого утром 26 августа удара получили множество повреждений. В своём Telegram-канале он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.

В Минобороны также проинформировали, что оперативно-тактическая авиация ВС РФ в минувшие сутки поразила два цеха производства беспилотников ВСУ. Также были поражены скопления живой силы и техники противника в 143 районах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе спецоперации удары Вооружёнными силами России (ВС РФ) наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.