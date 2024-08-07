Курск, 7 августа, 2024, 20:39 — ИА Регнум. В Курской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом 7 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

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«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — написал он.

Смирнов отметил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.

Он добавил, что будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до улучшения обстановки.

Также Смирнов подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и постоянно находится на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Он напомнил, что региональный оперштаб работает круглосуточно.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Он уточнил, что при атаке Киев задействовал до 1 тыс. бойцов, потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Глава государства также распорядился помочь жителям Курской области.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минфину выделить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области. Всего кабмин выделил 11 млрд рублей на переселение 2,5 тыс. семей. Первый транш в размере 1,8 млрд рублей регион получит уже 7 августа.