Вашингтон, 23 августа, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины, вторгшиеся в Курскую область, несомненно, будут уничтожены, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«То, что происходит сегодня в Курской области… это проходит через нашу душу, через сердце… Ни у кого нет сомнения в том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а уничтожены», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что вторжение украинских формирований в российский регион только подтвердило необходимость продолжать укрепление армии и флота.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что вторжение ВСУ в Курскую область является очередным терактом киевского режима против гражданского населения. Как указал президент РФ Владимир Путин, атаками на российский регион Киев выполняет волю Запада, ведущего войну против России руками украинцев.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны Российской Федерации от 22 августа, ВСУ с момента начала боевых действий в Курской области потеряли более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК и десять пусковых установок РСЗО, что числе три HIMARS и одну MLRS американского производства.