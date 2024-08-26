Москва, 26 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Объектами удара ВС РФ утром 26 августа стали электроподстанции в девяти регионах Украины, сообщило Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Речь идёт о Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — сказано в сообщении.

Также Минобороны отметило, что в ходе удара поражались газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины, и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях. Ряд городов остался без света и водоснабжения, экстренные отключения были введены на всей территории Украины.

Минобороны РФ ранее проинформировало, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта. Украинские СМИ проинформировали, что серьёзные повреждения получила, в частности, Киевская ГЭС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь сообщил, что повреждения получили объекты энергетики в 15 регионах.