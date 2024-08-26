Москва, 26 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. ВС России нанесли удары по газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Об этом 26 августа проинформировало Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины», — доложили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли удары по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что энергетические объекты Украины в результате нанесённого утром 26 августа удара получили множество повреждений. Удар он назвал комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта.

По данным украинских СМИ, Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) серьёзно повреждена в результате ударов.