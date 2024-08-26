Москва, 26 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за время боевых действий на курском направлении потеряли более 6,2 тыс. военнослужащих, сообщил 26 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

t. me/V_Zelenskiy_official

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 6,2 тыс. военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты», — сказал он на брифинге.

Кроме того, российские военные уничтожили на указанном направлении 61 бронетранспортер, 404 боевые бронированные машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, и т. ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона.

Заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Курскую область атаковали около 12 тыс. военных Вооружённых сил Украины, среди них было очень много иностранцев.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 августа отметил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.