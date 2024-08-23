Вашингтон, 23 августа, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Российские власти приняли решение об ответных действиях на атаку украинских формирований на Курскую область. Об этом вечером 22 августа заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Искренне вам говорю, что президент [России Владимир Путин] принял решение [об ответе на вылазку украинских боевиков]», — сказал он.

Антонов также выразил твёрдую убеждённость в том, что киевский режим понесёт суровое наказание за атаки на приграничные территории Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа Антонов заявил, что все вторгшиеся на территорию Курской области украинские формирования, несомненно, будут уничтожены. Он также подчеркнул, что это вторжение ни в коем случае не приведёт к созданию Киевом на территории России «буферной зоны».

Американское издание Newsweek 22 августа написало, что киевский режим вторжением в Курскую область лишил себя шансов на мирные переговоры. По словам авторов публикации, этими действиями украинская сторона, которая играет с огнём, усугубила ситуацию как для себя, так и для остального мира.

Путин 12 августа в ходе оперативного совещания с правительством по ситуации в Курской области заявил, что киевский режим, выполняя волю западных хозяев, стремится улучшить свои позиции на возможных переговорах. Глава государства подчеркнул, что Россия не будет вести переговоры с теми, кто наносит удары по гражданскому населению и создаёт угрозу для объектов ядерной энергетики.