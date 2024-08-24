Москва, 24 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости / Алексей Бабушкин

Встреча состоялась в одном из командных пунктов Министерства обороны.

«Путин <…> принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению», ― говорится в сообщении администрации президента.

Также глава государства заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной операции.

Об оперативной обстановке на вверенных им направлениях российскому лидеру в режиме телефонной связи доложили командующие группировками войск.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили 5137 военнослужащих и 69 танков. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Курскую область атаковали около 12 тыс. военных Вооружённых сил Украины, среди них было очень много иностранцев.

Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.

Посол России в США Анатолий Антонов 22 августа сообщил, что российские власти приняли решение об ответных действиях на атаку украинских формирований на Курскую область. Дипломат также выразил твёрдую убеждённость в том, что киевский режим понесёт суровое наказание за атаки на приграничные территории Курской области.

Антонов уверен, что все вторгшиеся на территорию российского региона украинские формирования, несомненно, будут уничтожены.