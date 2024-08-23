Москва, 23 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за время боевых действий на курском направлении потеряли 5137 военнослужащих и 69 танков, сообщило 23 августа Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 5 137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты», — уточнило оборонное ведомство.

На этом направлении российские военные ликвидировали 55 бронетранспортеров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и один MLRS. За время боёв ВС России уничтожили шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.

По данным ведомства, суточные потери украинской армии на курском направлении составили до 400 военнослужащих и один танк.

Как сообщало 23 августа ИА Регнум, российские военные отразили атаки ВСУ в районе шести населённых пунктов Курской области. В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 70 военных.

Бойцы ВС России за минувшие сутки также выявили и уничтожили возле деревни Камышёвка в Курской области украинскую ДРГ. В Минобороны добавили, что российские военные продолжают выявлять в лесах и уничтожать украинских диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории.