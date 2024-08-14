Москва, 14 августа, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Курскую область атаковали около 12 тыс. военных вооружённых сил Украины, среди них было очень много иностранцев, заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

t. me/V_Zelenskiy_official

«Мы знаем, что количество вошедших на территорию (Курской области. — Прим. ред.), предположительно, около 12 тыс. человек. Надо отметить, что это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Их оттуда, отовсюду поснимали и бросили сюда», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Генерал-майор также добавил, что многими среди атаковавших российский регион были иностранные наёмники. По его словам, «везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь». Алаудинов предположил, что большая часть наёмников уже уничтожена.

Как ранее передавало ИА Регнум, американский портал War Zone сообщил, что в атаках ВСУ на Курскую область участвуют грузинские наёмники. Знакомый с ситуацией источник уточнил, что в нападении на российский регион задействовали около 120 боевиков «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала действия ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.