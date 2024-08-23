Берлин, 23 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Немец Рико Кригер, вернувшийся в Германию в рамках обмена заключёнными между Россией и Западом и ранее помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, попал под уголовное преследование у себя на родине. Расследование в отношении него начала Генпрокуратура ФРГ. Об этом 23 августа сообщила газета Welt am Sonntag.

Кадр из видео Рико Кригер

По данным издания, мужчину подозревают в осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ. Именно в этом преступлении Кригера обвинили в Белоруссии. В соответствии с Уголовным кодексом Германии это также является наказуемым.

Отмечается, что 27 ноября прошлого года комитет госбезопасности Белоруссии обратился к властям Германии с просьбой об оказании правовой помощи. Немецкие следователи, как пишет газета, подозревают Кригера в том, что он хотел вступить в ряды добровольческих формирований, воюющих на Украине на стороне киевского режима. На мужчину могли выйти сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они поручили Кригеру вести съёмку военных объектов и техники. Подозреваемого задержали после установки взрывного устройства на железнодорожных путях.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Кригер устроил взрыв на железнодорожных путях у станции Озерище в Белоруссии. Его задержали при попытке покинуть республику и улететь в Баку.

Мужчину обвинили по шести статьям УК Белоруссии: теракт, наёмничество, сотрудничество с иностранной спецслужбой, сопряжённое с совершением действий во вред национальной безопасности Белоруссии, агентурная деятельность, умышленное повреждение путей сообщения. Минский областной суд признал Кригера виновным и приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни.

25 июля Кригер признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины. Он фотографировал пусковые установки ракетных комплексов «Искандер», размещённые на белорусской территории. Украинские силовики пообещали ему 2 тыс. евро в месяц, а в случае гибели — перечислить его семье 420 тыс. евро.

В конце июля осуждённый обратился к Лукашенко с прошением о помиловании. В этот же день белорусский лидер помиловал Кригера. Немец поблагодарил президента Белоруссии за прощение и возможность увидеться с дочерью.

1 августа в Анкаре состоялся обмен заключёнными между Россией и Западом, в нём участвовал помилованный в Белоруссии Кригер.