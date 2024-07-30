Минск, 30 июля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Приговорённый в Белоруссии к смертной казни гражданин Германии Рико Кригер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с прошением о помиловании. Об этом сообщил близкий к окружению белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

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Отмечается, что в кабинете Лукашенко прошло совещание, где обсуждалось дело Кригера, который обратился с прошением о помиловании.

«Президент пригласил людей, погружённых в процесс, услышать подробности, мнения, «посоветоваться»», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Рико Кригер устроил взрыв на железнодорожных путях у станции Озерище в Белоруссии. Его задержали при попытке покинуть республику и улететь в Баку.

Немца обвинили по шести статьям УК Белоруссии: теракт, наёмничество, сотрудничество с иностранной спецслужбой, сопряжённое с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурная деятельность, умышленное повреждение путей сообщения. 20 июля появилась информация о том, что Минский областной суд признал Кригера виновным и приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни.

25 июля телеканал «Беларусь 1» показал интервью Кригера, который признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Для Киева немец фотографировал пусковые установки ракетных комплексов «Искандер» на белорусской территории.

Украинские силовики пообещали ему за это платить 2 тыс. евро в месяц, а также перечислить семье в случае гибели примерно 420 тыс. евро.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок ещё в начале июля предупреждала белорусские власти о серьёзных последствиях для Минска в случае, если Кригера казнят.