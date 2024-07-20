Минск, 20 июля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Гражданина Германии 30-летнего Рико Кригера приговорили в Белоруссии к высшей мере наказания — смертной казни, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление министерства иностранных дел ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Немецкое посольство в Минске, говорится в материале, оказывает Кригеру консульскую поддержку и ведёт интенсивную работу с белорусскими властями в его интересах.

На данный момент точно неизвестно, какие обвинения были выдвинуты против гражданина ФРГ. В министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать журналистам ситуацию.

Согласно данным белорусского правозащитного центра «Весна», дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского — группой белорусских наёмников, воюющих против России на Украине. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации, уточняется, что это первый случай осуждения человека за наёмническую деятельность в Белоруссии.

Судебный процесс по делу Кригера проходил на фоне публикаций в западных СМИ о том, что подсудимый являлся сотрудником Красного Креста. Однако в самой организации эту информацию опровергли, подчеркнув, что на момент ареста Кригер уже не являлся сотрудником гуманитарной миссии.

Как передавало ИА Регнум, в июне Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за наёмничество и участие в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ. После начала СВО он вступил в батальон ВСУ имени Кастуся Калиновского, состоящий из белорусов. В Белоруссии в марте 2023 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства. МВД РФ ранее объявило его в розыск.

В мае в Белоруссии задержали четырёх человек в рамках уголовного дела о вербовке Киевом белорусских подростков. Министр иностранных дел республики Сергей Алейник назвал вербовку вдвойне антигуманной, так как речь идёт «фактически о детях».