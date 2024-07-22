Приговорённый в Минске к смертной казни гражданин ФРГ не обжаловал приговор
Минск, 22 июля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Белоруссии обвинённый в терроризме и приговорённый к смертной казни гражданин Германии Рико Кригер не стал обжаловать приговор. Об этом 22 июля сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Обвиняемый Кригер Рико не стал обжаловать приговор по делу о терроризме, наёмничестве, агентурной деятельности. Приговор вступил в силу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В Белоруссию он въехал в качестве туриста 2 октября 2023 года, имея при себе телефоны и беспилотник, а спустя два дня вёл разведку в Осиповичах.
В издании рассказали, что фигурант фотографировал территорию воинской части и военную технику, а на следующий день — участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу около станции Озерище. Все данные он высылал представителю украинской спецслужбы.
Кроме того, от СБУ Кригер получил координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством с инструкцией по его установке на железной дороге. Тайник с тремя килограммами октогена он нашёл в лесопосадке в Минске, перевёз взрывчатое вещество и установил на железнодорожных путях у Озерища.
5 октября произошёл взрыв перед прибытием на станцию пассажирского поезда. 6 октября Кригер намеревался улететь в Баку, но был задержан.
Как передавало ИА Регнум, 20 июля британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на заявление немецкого МИД, что 30-летнего Кригера приговорили в Белоруссии к высшей мере наказания — смертной казни. Отмечалось, что дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского — группой белорусских наёмников, воюющих против России на Украине.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил 20 июля, что Минск предложил конкретные шаги по вариантам развития ситуации с приговорённым в Белоруссии к казни гражданином ФРГ. Он уточнил, что консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел Белоруссии и Германии. Также он подчеркнул, что в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен консульский доступ к приговорённому к казни гражданину ФРГ.