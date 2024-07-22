Минск, 22 июля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Белоруссии обвинённый в терроризме и приговорённый к смертной казни гражданин Германии Рико Кригер не стал обжаловать приговор. Об этом 22 июля сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Соцсети Рико Кригера Рико Кригер

«Обвиняемый Кригер Рико не стал обжаловать приговор по делу о терроризме, наёмничестве, агентурной деятельности. Приговор вступил в силу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В Белоруссию он въехал в качестве туриста 2 октября 2023 года, имея при себе телефоны и беспилотник, а спустя два дня вёл разведку в Осиповичах.

В издании рассказали, что фигурант фотографировал территорию воинской части и военную технику, а на следующий день — участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу около станции Озерище. Все данные он высылал представителю украинской спецслужбы.

Кроме того, от СБУ Кригер получил координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством с инструкцией по его установке на железной дороге. Тайник с тремя килограммами октогена он нашёл в лесопосадке в Минске, перевёз взрывчатое вещество и установил на железнодорожных путях у Озерища.

5 октября произошёл взрыв перед прибытием на станцию пассажирского поезда. 6 октября Кригер намеревался улететь в Баку, но был задержан.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на заявление немецкого МИД, что 30-летнего Кригера приговорили в Белоруссии к высшей мере наказания — смертной казни. Отмечалось, что дело может быть связано с полком имени Кастуся Калиновского — группой белорусских наёмников, воюющих против России на Украине.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил 20 июля, что Минск предложил конкретные шаги по вариантам развития ситуации с приговорённым в Белоруссии к казни гражданином ФРГ. Он уточнил, что консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел Белоруссии и Германии. Также он подчеркнул, что в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен консульский доступ к приговорённому к казни гражданину ФРГ.