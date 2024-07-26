Минск, 26 июля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Приговорённый в Белоруссии к смертной казни гражданин Германии Рико Кригер фотографировал пусковые установки ракетных комплексов «Искандер», выполняя задание СБУ, сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

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Кригер рассказал, что СБУ прислала ему координаты точек, из которых он должен был вести съёмку в Белоруссии.

«Там находился холм, и с этого холма я должен был сделать фотографии поверх забора», — сообщил Кригер.

Немец рассказал, что купил военную форму, чтобы не выделяться.

«После этого я пешком направился по координатам. После этого я взобрался на этот холм, сделал три фотографии на телефон», — рассказал Кригер.

Он сфотографировал территорию воинской части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер». Немец делал это, понимая, что участвует в шпионаже по заданию иностранной спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, Кригер 5 октября прошлого года устроил взрыв на железнодорожных путях у станции Озерище в Белоруссии. Его задержали при попытке улететь в Баку.

Минский областной суд признал немца виновным по шести статьям УК Белоруссии: теракт, наёмничество, сотрудничество с иностранной спецслужбой, сопряжённое с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурная деятельность, умышленное повреждение путей сообщения. Его приговорили к высшей мере наказания — смертной казни.