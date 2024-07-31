Минск, 31 июля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Приговорённый в Белоруссии к смертной казни немецкий наёмник Рико Кригер поблагодарил президента Александра Лукашенко за помилование.

Кадр из видео

«Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что Вы меня простили. Спасибо за то, что Вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо», — сказал Кригер, услышав о том, что его помиловали.

На опубликованнызх белорусскими телеканалами видео запечатлена эмоциональная реакция Кригера, который не смог сдержать слез и улыбки.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Кригер устроил взрыв на железнодорожных путях у станции Озерище в Белоруссии. Его задержали при попытке покинуть республику и улететь в Баку.

Кригера обвинили по шести статьям УК Белоруссии: теракт, наёмничество, сотрудничество с иностранной спецслужбой, сопряжённое с совершением действий во вред национальной безопасности Белоруссии, агентурная деятельность, умышленное повреждение путей сообщения. Минский областной суд признал Кригера виновным и приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни.

25 июля Кригер в интервью признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины. Он фотографировал пусковые установки ракетных комплексов «Искандер», размещённые на белорусской территории. Украинские силовики пообещали ему 2 тыс. евро в месяц, а в случае гибели Кригера — перечислить его семье 420 тыс. евро.

30 июля сообщалось, что Кригер обратился к Лукашенко с прошением о помиловании. В этот же день белорусский лидер помиловал Кригера.