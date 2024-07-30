Минск, 30 июля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать гражданина Германии Рико Кригера, сообщило 30 июля белорусское государственное информагентство «БелТА».

ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Ранее Кригер был признан виновным по шести статьям УК Белоруссии, приговорён к смертной казни, а позднее попросил Лукашенко помиловать его.

«Главой государства с учётом всех обстоятельств принято решение о помиловании», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Кригер устроил взрыв на железнодорожных путях у станции Озерище в Белоруссии. Его задержали при попытке покинуть республику и улететь в Баку.

Кригера обвинили по шести статьям УК Белоруссии: теракт, наёмничество, сотрудничество с иностранной спецслужбой, сопряжённое с совершением действий во вред национальной безопасности Белоруссии, агентурная деятельность, умышленное повреждение путей сообщения. Минский областной суд признал Кригера виновным и приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни.

25 июля Кригер в интервью признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины. Он фотографировал пусковые установки ракетных комплексов «Искандер», размещённые на белорусской территории. Украинские силовики пообещали ему 2 тыс. евро в месяц, а в случае гибели Кригера — перечислить его семье 420 тыс. евро.

30 июля сообщалось, что Кригер обратился к Лукашенко с прошением о помиловании.