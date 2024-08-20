Москва, 20 августа, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Четверо обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» решили не обжаловать постановление суда о продлении им срока ареста, следует из картотеки судебных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее появилась информация о том, что Басманный суд Москвы оставил под стражей до 22 ноября Далерджона Мирзоева (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализоде (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Мухаммадсобира Файзова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидина Фаридуни (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

«Вступило в силу», — указано во всех четырёх карточках на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа адвокат Мухаммадсобира Файзова попросил суд отпустить его подзащитного из следственного изолятора из-за плохого состояния здоровья. Юрист отметил, что арестованный передвигается в инвалидной коляске и нуждается в лечении.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они ворвались во внутрь и начали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 144 человека, включая шестерых детей. Кроме того, ещё более 500 человек пострадали.

Четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки, задержали 23 марта в Брянской области. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след.

Всего по делу о нападении были арестованы 18 человек. В июле суд продлил срок расследования по этому делу до 22 сентября.