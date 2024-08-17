Москва, 17 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Защита участника нападения на концертный зал «Крокус сити холл» Мухаммадсобира Файзова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) просила суд отпустить его из следственного изолятора из-за плохого состояния здоровья, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий документ.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Мухаммадсобир Файзов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М. З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении», — говорится в документе.

Отмечается, что адвокат просил суд отменить меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, которая не связана с лишением свободы.

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта. Четверо вооруженных террористов ворвались в «Крокус» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. Пострадали более 500 человек. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек. Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Обвиняемых держат в одиночных камерах ради их безопасности.

В мае сообщалось, что предполагаемые исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — не стали обжаловать решение суда о продлении срока их содержания под стражей до 22 августа.